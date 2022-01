In Hakendover wordt traditionele bedevaart Dertienmaal gehouden

Bij de bedevaart wordt de weg tussen de kerk van Hakendover en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Steen in Grimde dertien maal afgelegd, wat goed is voor een totale afstand van ongeveer 40 kilometer. In tegenstelling tot vorig jaar kunnen de bedevaarders onderweg opnieuw stoppen om iets te drinken, want de drie vast cafés in het dorp zijn open. Alleen het gelegenheidscafé "Bij Simons” is er niet bij.