Klopjacht op gezochte crimineel in Antwerpen, na een uur opnieuw opgepakt

De politie zette de grote middelen in om de man te vatten. "De mobiele eenheden, de wijkteams, de arrestatie-eenheden en de fietsteams werden op de been gebracht om de man te zoeken. Eerst in de buurt van het politiekantoor, daarna in een ruimere omgeving", zegt Bruyns. Na een klein uurtje kon de politie de man opnieuw oppakken in de Bostonstraat in de wijk Luchtbal.