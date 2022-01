Koen Crucke krijgt de eerste Grote Pluim, de ereprijs van De Haan

De liefde is duidelijk wederzijds. “Die prijs doet me heel veel”, vertelt een stralende Koen Crucke. “Ik woon nu al 10 jaar in De Haan. Ik heb hier vrienden, ik heb hier kennissen, ik heb hier mijn stamcafé. Het is hier pittoresk, soms waan je je in Frankrijk. Ik voel me hier zeer goed en het doet me plezier dat de eerste die mij huldigt het gemeentebestuur van De Haan is.”