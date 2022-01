Moeten energieleveranciers investeren in een fonds waarmee consumenten voorschotten terugkrijgen bij een faillissement?

Binnen de federale regering is er steun voor: ook Vooruit opperde eerder al een idee in die richting. Melissa Depraetere, fractieleidster van Vooruit in de Kamer: "Die facturen zijn hoog, de leveranciers vragen meer voorschot dan de klant in werkelijkheid verbruikt. Bij een faillissement moet de klant eerste in de rij staan om zijn of haar geld terug te krijgen." Ook Peter Mertens (PVDA) was het met die stelling eens.