Na 20 jaar nog eens zwemmen in den Ouwen Dok in Mechelen: "Dit is pure nostalgie"

Ook bij Melanie Dumalin kwamen herinneringen boven. "Als kind heb ik ook gezwommen, en dit was de ideale gelegenheid om het te koppelen aan een brunch met vriendinnen."

Voor haar vriendinnen Gabriella di Francesco en Liesbet Sourbron was het alvast een geslaagde zwempartij, ook al was het water maar 5 graden. "Ik voel veel innerlijke warmte. Vooraf dacht ik dat ik het ijskoud zou hebben maar dat is eigenlijk niet. Ik ben aan het twijfelen of ik er nog eens zou ingaan", lacht Gabriella.

Voor Johan Van der Maelen (foto hieronder) was het water wel erg koud, maar hij heeft toch genoten van de duik en was korte tijd later opnieuw op temperatuur.