Meer details uitgewerkt over vaccinatieplicht in Oostenrijk: verplicht vanaf 18 en bij weigering boetes tot 3.600 euro

In november vorig jaar kondigde Oostenrijk als eerste Europees land aan dat het een vaccinatieplicht invoert voor al haar inwoners vanaf februari. Nu is het wetsontwerp voor de vaccinatieplicht klaar en werd het voorgesteld door onder meer de Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer van de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) en de minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein (Groenen). In Oostenrijk regeert de conservatieve ÖVP van Nehammer samen met de Groenen.