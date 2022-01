Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) pleit voor tijdelijke sociale lastenverlaging in energiedossier

Volgens de staatssecretaris is er nog een andere optie. "Zeker wanneer je uitgaat van de maximumhypothese van 2 miljard, is het eigenlijk al interessanter om te denken of we dit niet via een (tijdelijke) sociale lastenverlaging tot bij de burger kunnen kanaliseren. Dat is ook nog eens goed voor onze bedrijven en onze werkgelegenheid."

De Bleeker wijst in haar opiniestuk ook op de verantwoordelijkheid van de gewesten. Volgens haar is het niet meer dan logisch dat die mee moeten nadenken over welke inspanning zij kunnen doen om hun burgers te beschermen. "In een volwassen federalisme neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid."

"Hoe we de stijgende energieprijzen zullen aanpakken, zal uiteindelijk een politieke beslissing zijn. Maar niets schrijft voor dat politieke beslissingen de feiten naast zich neer moeten leggen. Integendeel ze zullen alleen sterker en gerichter worden, wanneer de feiten de basis ervan zijn", aldus nog staatssecretaris Eva De Bleeker.