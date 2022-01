Oud-soldaten op zoek naar collega's waarmee ze in gruwelijke oorlog terechtkwamen: "We willen erkenning en onze vrienden terug"

Toen op 11 juli 1960 de onafhankelijkheid van Katanga werd uitgeroepen, werden de drie samen met de andere paracommando's door het Belgische leger uitgestuurd op een 'gewapende, humanitaire' missie in het toenmalige Ruanda-Urundi. Maar de zogenoemde "Operatie zebra" draaide uit op een echte oorlogsopdracht.

“Vlak bij de grens van Rwanda en Congo moesten we aan een stuwdam de brug over de Ruzizi-rivier observeren en verdedigen", vertelt Haegemans. "In Changugu zijn we tijdens een geheime operatie de dodendans ontsprongen."

"We moesten twee lederen valiezen vol geld overhandigen aan zo'n 700 rebellen, commando’s van de latere president Mobutu. Van de 200 Congolese commando’s van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) die ons vergezelden, overleefden er slechts 6."