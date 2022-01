Grote politiecontrole: ruim 400 verkeersinbreuken vastgesteld, 63 geseinde personen en 39 keer drugs gevonden

De focus van de politieactie lag op het opsporen van rondtrekkende dievenbendes en mensensmokkelaars. "Daarover konden we geen vaststellingen doen. Maar dat we geen inbrekersbende konden strikken, is geen verrassing. Dat heeft veel te maken corona. Mogelijk hebben veel van die bendes sinds kort hun actieterrein verlegd naar het internet."

"Het betekent natuurlijk ook niet omdat we nu geen dievenbendes hebben aangetroffen, dat er daarom geen meer rondrijden", gaat Berger verder. "Dit was een aangekondigde actie en het kan perfect zijn dat als we morgen opnieuw controles zouden doen, dat we dan wél enkele bendes aantreffen. In de toekomst plannen we alleszins nog acties."