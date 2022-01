Vernieuwende modeontwerper, vriend van Armani én van heel wat Hollywoodsterren Nino Cerruti (91) overleden

Maar Cerruti's naam is gemaakt en zijn vernieuwende stijl voor mannen wordt opgemerkt in Hollywood. Hij krijgt in de jaren 80 de kans om enkele grote filmsterren te kleden voor iconische rollen.

Zo bedenkt hij de outfits voor Michael Douglas in "Wall Street", kleedt hij Richard Gere in "Pretty woman" en steekt hij Don Johnson in tropische pastelkleuren voor de tv-serie "Miami Vice". Ook Jack Nicholson en Clint Eastwood zijn op het witte doek door Cerruti gekleed.

Cerruti werkt bijzonder graag in de filmwereld, omdat hij er een manier in ziet om zijn onconventionele ideeën over mode te verspreiden buiten de modewereld zelf. Hij mag filmsterren Jean-Paul Belmondo en Marcello Mastroianni tot zijn trouwde klanten rekenen. Eind jaren 90 duikt Cerruti als zichzelf op in enkele films, voor een korte "cameo".