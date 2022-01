Plotse luchtdrukschommelingen in ons land en dat heeft alles te maken met de vulkaanuitbarsting bij Tonga

"Het zou ook kunnen dat er kleurrijke zonsondergangen zullen te zien zijn de komende maanden, als er bij de vulkaanuitbarsting heel veel as en stof hoog in de atmosfeer is terechtgekomen, maar daar heb ik op dit ogenblik nog geen gegevens over."



De luchtdrukschommelingen waren werelwijd meetbaar omdat het om een zeer grote vulkaanuitbarsting ging, stelt vulkanoloog Karen Fontijn. "Hoe groot de uitbarsting precies was, moet nog worden onderzocht. Maar dit is een uitbarsting die we niet elk jaar zien, misschien één keer per decennia."

"Wereldwijd werden hierdoor ook seismologische schokgolven opgemeten. Maar dat is op wereldwijd niveau nauwelijks voelbaar voor de mensen. De grote effecten zijn er enkel voor de directe omgeving. De uitbarsting kwam trouwens niet volledig onverwacht. Uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat er om de duizend jaar kans is op een grote uitbarsting van deze vulkaan. En dat moment zou nu dus geweest kunnen zijn."