Stabroek wil huis en atelier van kunstschilder Marten Melsen uitbouwen tot museum: "Alsof de tijd is blijven stilstaan"

In 1912, na zijn huwelijk, kocht Marten Melsen twee huisjes aan Hoogeind in Stabroek, die liet hij liet ombouwen tot zijn kunstatelier 't Vossevelt. De vier kleinzonen van de schilder (Louis, Marten, Jan en Leo Melsen) beslisten in 2001 om het woonhuis en atelier van de schilder – inclusief vele werken - onder te brengen in een Stichting. Het gebouw en het atelier waren dan nog volledig intact, net als de inboedel. De tijd is er als het ware blijven stilstaan. Het atelier staat erbij zoals de schilder het verliet. De woonkamer en keuken zijn gebleven zoals ze er anno 1947 uit zagen.