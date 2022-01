Terneuzen in Nederland heette gisteren heel even "Zelzate-Noord"

Bezoekers van het Nederlandse Terneuzen waanden zich gisteren even in België, meer bepaald in het fictieve "Zelzate-Noord", verwijzend naar het aangrenzende Oost-Vlaamse Zelzate. De originele welkomstborden werden overplakt door Nederlandse actievoerders die, wat de horeca betreft, dezelfde milde coronamaatregelen wensen als in België.