Vlaams gewest onderzoekt of Leuvense ring met rijbaan minder kan

De ring is op het eerste zicht wel een stuk langer dan die van Mechelen en ook een stuk drukker. “Eenrichtingsverkeer op die ring is dus niet zo evident, maar we onderzoeken wel andere pistes” zegt schepen van mobiliteit David Dessers (Groen). Na aanpassingswerken aan de Naamsepoort zijn er ook plannen om de Tiensepoort te vernieuwen, daarbij wordt er gedacht aan het aanpassen van de verkeerslichten voor fietsers, zodat die tegelijk groen krijgen in alle richtingen terwijl de auto’s moeten wachten.

“We bekijken of we op bepaalde delen van de ring kunnen kiezen voor minder rijbanen dan nu. Bijvoorbeeld één in de ene richting en één in de andere richting. En dan komt er veel plaats vrij die we zouden kunnen gebruiken om bredere voet- en fietspaden, een busbaan of meer groen aan te leggen. Al blijft het natuurlijk van erg groot belang dat de doorstroming van het verkeer behouden blijft.