Vlaanderen geeft 400.000 euro voor heraanleg van historische kasseistrook in Vlaamse Ardennen

De kasseiweg Den Doorn in Oudenaarde is een beschermd monument. Eerder dit jaar liet Oudenaarde al weten dat meer dan 900.000 euro nodig is voor de restauratie van die weg. Vlaanderen bevestigt nu dat het instaat voor de helft van de kosten. "De spoor-, put- en plasvorming in en naast de weg, zorgen ervoor dat het rijcomfort en het veiligheidsgevoel te wensen overlaat. Met de geplande werkzaamheden zal de stad Oudenaarde de kasseiweg in zijn oorspronkelijke staat herstellen", laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) weten in een persbericht.