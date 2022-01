Na vulkaanuitbarsting en tsunami: bekende olympische vlaggendrager voor Tonga nog op zoek naar vader

Door de hoge golven zijn veel mensen op het eiland waarschijnlijk naar hoger gelegen gebieden gevlucht. Daarnaast zijn er door de vulkaanuitbarsting problemen met de internetverbinding op Tonga, waardoor het voor familieleden niet eenvoudig is om elkaar terug te vinden. Voor wie familie op Tonga wil bereiken vanuit het buitenland, verloopt de communicatie nog moeilijker. Veel overheidswebsites of officiële instanties zijn ook tijdelijk onbereikbaar, waardoor het niet makkelijk is om de exacte ernst van de natuurramp in kaart te brengen.



Hoe dan ook wil Taufatofua niet bij de pakken blijven zitten: hij is een fundraisingcampagne gestart, om geld in te zamelen voor zijn getroffen thuisland. "Ik focus mij op wat ik vanuit mijn positie kan doen, en dat is bewustzijn creëren voor wat er gebeurd is, en een hulpactie op poten zetten", schrijft hij op Instagram.

Het is niet de eerste keer dat Taufatofua zich inzet voor het goede doel, want naast topsporter is hij ook UNICEF-ambassadeur. "Ik waardeer jullie allemaal", besluit hij.