Veel schade in Tonga, maar ook vloedgolven in Latijns- en Noord-Amerika: onderwateruitbarsting kon je wereldwijd voelen

De tsunami als gevolg van de spectaculaire vulkaanuitbarsting in de buurt van eilandstaat Tonga heeft "aanzienlijke" schade aangericht in Nuku'alofa, de hoofdstad van het land.

Bekijk hier nog eens de spectaculaire beelden van de uitbarsting: Videospeler inladen...

Dat maakte de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern bekend. “De tsunami heeft een aanzienlijke impact gehad op de noordelijke kust van Nuku'alofa, met schepen en grote rotsen die aan wal werden geworpen", zei Ardern. Maar slachtoffers zouden er niet zijn. Over schade op andere eilanden van Tonga zei de Nieuw-Zeelandse premier niets.



In Californië spoelden de stranden helemaal onder water Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

De communicatie met Tonga is onderbroken, nadat zaterdag een onderzeese kabel beschadigd geraakt was. Maar Ardern verklaarde dat haar regering contact had met haar diplomatieke vertegenwoordiging in Nuku'alofa. Ardern zei dat er "op dit moment geen grote uitbarsting aan de gang is" en dat de as niet langer neervalt. Maar meer vulkanische activiteit wordt niet uitgesloten.

In Japan, zo’n 7000 km ten noorden van Tonga, vroegen de autoriteiten aan zo’n 210.000 inwoners om hoger gelegen gebieden op te zoeken. Voor de kust van Amami, een stad op de gelijknamige Amami-eilanden, werd een vloedgolf van 1,2 meter geregistreerd. Treinverbindingen en een luchthaven gingen tijdelijk toe.

In Japan was er even een evacuatie van kuststreken Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

In Peru, zo’n 10.000 km verwijderd van Tonga, werden bootjes door een vloedgolf op de kust geworpen. Een vloedgolf sloeg over de dijken.



In de Verenigde Staten liepen in Californië onder meer lagergelegen parkings onder water door een vloedgolf. Ook in de stad San Francisco kwam het water even wat hoger te staan.

Ook in Californië was er een vloedgolf AFP or licensors

Grote schommelingen in luchtdruk in ons land gemeten