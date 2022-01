Zomerkampen: voor iedereen? Helaas niet 

Bent u nu een journalist? Geef het podium volgend jaar dan ook eens aan een andere, minder gekende organisatie. Bent u een ouder die binnenkort weer achter zijn of haar computer kruipt om zijn of haar kind in te schrijven voor een kamp? Denk dan ook eens aan al die kinderen voor wie dat minder evident is. Als dat denken voor u niet volstaat, dan kan u natuurlijk ook een gift doen. Bent u tenslotte tussen de 16 en 30 jaar en hebt u wat tijd over deze zomer? Overweeg dan ook eens om vrijwilliger te worden op een kamp voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Slapen op een boot staat dit jaar niet op ons programma, maar wat dacht u van slapen in een kasteel? Of een trektocht door Zweden? Zoek echter gerust ook andere organisaties op via het wereldwijde web, want er zijn talrijke plekken waar u voor deze jongeren die weinig hebben, veel kan betekenen.