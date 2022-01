10,5 miljoen sigaretten in beslag genomen in de haven van Zeebrugge

De 10,5 miljoen sigaretten zaten in een container, die klaar stond om naar Ierland te verschepen. Zaterdag voerde de douane een controle uit met een scanner en konden ze de sigaretten in de container onderscheppen. Het gaat om sigaretten van het merk Richman Royal, die gemaakt worden in Dubai en via een haven in China naar Zeebrugge gesmokkeld werden. Het gaat dus niet om namaaksigaretten, maar wel om sigaretten van een merk, dat niet te verkrijgen is in Europa.

"We denken dat de echte bestemming van de sigaretten het Verenigd Koninkrijk was", zegt Florence Angelici, woordvoerster van FOD Financiën. "De sigaretten zouden dan waarschijnlijk vanuit Ierland nog verder verscheept worden. Een route die sinds de Brexit regelmatig gebruikt wordt. Op die manier probeerden de smokkelaars 4 miljoen euro aan invoerrechten, accijnzen en BTW te ontwijken."