Waarom astronauten bloedarmoede hebben als ze terugkomen uit de ruimte

Als rehabilitaitie-arts zijn de meesten van dokter Trudels patiënten anemisch doordat ze zeer ziek zijn geweest gedurende een lange tijd en met een beperkte mobiliteit. Die anemie hindert hun vermogen om lichaamsoefeningen te doen en te herstellen.

Het is aangetoond dat bedrust anemie veroorzaakt, maar hoe ze dat doet is niet geweten. Trudel denkt dat het mechanisme mogelijk hetzelfde is als bij ruimte-anemie. Zijn team zal die hypothese onderzoeken in toekomstige bedrust-studies op aarde.

"Deze bevindingen zijn spectaculair, in aanmerking genomen dat dergelijke metingen nooit eerder zijn uitgevoerd en dat we geen idee hadden of we iets zouden vinden. We waren verrast en werden beloond voor onze nieuwsgierigheid", zei Trudel.

"Als we kunnen ontdekken wat deze vernietiging van rode bloedcellen precies veroorzaakt, bestaat het potentieel om het te behandelen of te voorkomen, zowel bij astronauten als bij patiënten hier op aarde."

Mogelijk kunnen de bevindingen helpen om de effecten van fysieke inactiviteit te verminderen bij senioren, mensen met een verminderde beweeglijkheid, mensen die een rehabilitatiebehandeling ondergaan en bij bedlegerige patiënten.

De studie van het Canadese team van de University of Ottowa en het Ottowa Hospital is gepubliceerd in Nature Medecine. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of Ottawa en een telex van het persbureau Reuters.