Alleenstaande mama van 2 met sociale woning ongerust over voorstel Bart Somers: "Op gewone markt huren kan ik niet"

"Ik moet kinderen eten en kledij kunnen geven. Alle basisbehoeften die ze nodig hebben, vallen dan weg", vreest Vandereyt. Die angst illustreert volgens Professor Sociaal Werk en Sociaal Beleid aan de KU Leuven Wim Van Lancker het belang van sociale huisvesting. "Sociale huisvesting zorgt voor zekerheid en stabiliteit. Die stabiliteit heb je nodig. Denk maar aan een kind dat opgroeit in een woning waarvan je niet zeker weet of je er morgen of volgende jaar nog kan blijven", legt hij uit in "Laat". "Op school is het dan moeilijk om vriendjes te maken. Voor ouders is het dan moeilijk om te investeren in een sociaal netwerk."