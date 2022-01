Art déco Hôtel du Louvre in Oostende kan toch gesloopt worden

In Oostende werd er opnieuw een bouw- en sloopaanvraag ingediend voor het Art décogebouw Hôtel du Louvre in de Karel Janssenslaan. Een verhaal dat in 2004 al startte. Maar toen stapten de directe buren naar de rechter tegen de bouw- en sloopvergunning. Het stadsbestuur en de bouwpromotor werden zo in de afgelopen 18 jaar verschillende keren teruggefloten.

Maar nu zullen de directe buren niet meer in protest gaan tegen de nieuwe aanvraag. Want de bouwpromotor van het nieuwe bouwproject op de plaats van Hôtel du Louvre kocht nu ook het gebouw van de protesterende buren op. Dat gebouw van de buren zal niet geïntegreerd worden in het hele nieuwbouwproject, maar er zullen dus ook geen nieuwe protestprocedures meer komen. Een andere buur had het protest al een hele tijd geleden opgegeven.