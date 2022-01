Onbekenden dumpen illegaal ruim 200 autobanden in Meise: "Vroeg of laat lopen ze tegen de lamp"

"Vroeg of laat loopt de schuldige tegen de lamp", verzekert directeur Jan Buysse van intercommunale Incovo-Interza. We zetten in de tien gemeenten van ons werkgebied een tiental mobiele camera’s in om sluikstorters te betrappen. Mensen mispakken zich vaak aan een locatie. Het is niet omdat er sluikstorten liggen, dat er geen camera’s hangen. Integendeel."

Als de dader wordt gevat wacht hem of haar een gepeperde rekening. "In geval van grotere sluikstorten en herhaaldelijke gevallen, zoals hier in Nerom, dan loopt de factuur verder op. De boetes kunnen oplopen tot meer dan 10.000 euro en bovendien gaat de zaak dan naar de correctionele rechtbank", dreigt Buysse. “In gevallen als dit wordt ook materiaal in beslag genomen en dan spreken we ook over torenhoge schadevergoedingen en boetes én gevangenisstraffen."