België heeft nog eens zeventig achterblijvers uit Afghanistan geëvacueerd via Pakistaanse route 

In augustus vorig jaar waren met de luchtbrug van de operatie "Red Kite" al meer dan 1400 mensen uit Kaboel geëvacueerd. Maar honderden Afghanen én Belgen die met ons land hadden samengewerkt, waren achtergebleven. Ze waren niet tijdig op het vliegtuig geraakt, toen de evacuatie-operatie met militaire vliegtuigen eind augstus 2021 werd stopgezet. In het grootste geheim heeft het ministerie van buitenlandse zaken, in samenwerking met defensie én met asiel en migratie de voorbije week een nieuwe repatriëringsoperatie opgezet.