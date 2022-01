Joke Schauvliege vindt niet dat ze fouten maakte in PFOS-dossier: "Ik zou het vandaag opnieuw zo doen"

Nee, is het antwoord van Schauvliege op die vraag. "In 2017 wisten we dat PFOS een vervuilende stof was, maar niet dat ze een risico voor de volksgezondheid vormde." Dat veranderde tegen het einde van 2018 en toen ondernam Schauvliege, zo zegt ze, ook actie.



"Ik ben moeilijke dossiers nooit uit de weg gegaan. Dus mocht in dit dossier gebleken zijn dat er een risico was voor de volksgezondheid, dan zou ik wel degelijk actie ondernomen hebben. Naarmate het normenkader veranderde, hebben mijn diensten dat ook gedaan. In 2018 lag ik trouwens aan de basis van het PFOS-actieplan, dat in 2020 is goedgekeurd."