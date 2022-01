Blondeswinning in Bilzen heeft weer hoogstamboomgaard: "Ook perensoort bij die daar 70 jaar geleden is ontstaan" 

"De boomgaard aan de Blondeswinning heeft heel veel traditie", vertelt Paul Van Laer van de Nationale Boomgaardenstichting. "In de jaren 70 en 80 werden de hoogstamboomgaarden in Haspengouw massaal gekapt, omdat ze economisch minder rendabel waren dan laagstambomen. We zijn toen de perenbomen aan de Blondeswinning gaan inventariseren om alle oude variëteiten in kaart te brengen. Maar sommige soorten kenden we niet, ze stonden ook niet in de literatuur beschreven. We noemden ze dan maar Blondeswinning 1, Blondeswinning 2, enzovoort ... ."