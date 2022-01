Vandaag is het Blue Monday, "de meest deprimerende dag van het jaar", maar hoe bestrijd je de winterdip?

Terryn ging naar de weide en is nadien lachcoach geworden. Ze volgde opleidingen in België en in het buitenland. Ondertussen heeft ze een lachclub opgericht in Koekelare en geeft ze "lachdegustaties" of lachsessies. "Die club is een ongekend succes. Ik kan mensen terug aan het lachen brengen ondanks de misérie en de pijn die er is."