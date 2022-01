BNP Paribas Fortis zet plafond van 250.000 euro op spaarrekening

Vanaf april kunnen klanten nog maximaal 250.000 euro op een zogeheten gereglementeerde spaarrekening plaatsen. Dat is het klassieke spaarboekje dat gereglementeerd is door de overheid. Daardoor zijn de interesten op die spaarrekeningen tot 980 euro per persoon vrijgesteld van belasting. Je krijgt er nog de wettelijke minimumrente van 0,11 procent.