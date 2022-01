An Vannieuwenhuyse uit Lede heeft genoeg punten om in het bobsleeën mee te doen aan de Winterspelen

In Lede zijn geen bobsleebanen om te oefenen, dus trekt An ervoor naar het buitenland. "We moeten alle banen bestuderen, er zijn er over de hele wereld 16, die ken ik vanbuiten. Het is mijn 11e seizoen, die ervaring wordt nu een voordeel.". Over mogelijke medailles spreekt ze zich niet uit. "Ik ga tevreden zijn als we 4 keer mooi starten en een goeie run doen, waar we uitkomen zien we wel." De Olympische Winterspelen starten op 4 februari.