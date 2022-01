Chauffeur die 11-jarige jongen doodreed aan Tereos in Aalst krijgt celstraf, boete en rijverbod deels met uitstel

De vrachtwagenchauffeur die in december 2019 een jongen van 11 aanreed, draagt daar de verantwoordelijkheid voor, zo luidde het verdict in de politierechtbank van Aalst. Volgens de rechter was de chauffeur uitzonderlijk onoplettend en had hij de dood van de jongen kunnen vermijden. Hij heeft 6 maanden cel gekregen met uitstel. Hij kreeg ook een boete van 4.000 euro deels met uitstel en een rijverbod van 9 maanden, ook deels met uitstel.