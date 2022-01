Energiewaakhond CREG adviseert om voorschotfactuur te verhogen: "Maar aanvaard niet zomaar voorstel van leverancier"

"De Inspecteur" haalt er het verhaal bij van luisteraar Conny Kosolosky. In februari 2021 betaalde ze 34 euro per maand voor gas. Nu betaalt ze 179 euro. Dat is vijf keer meer dan vorig jaar. Als ze nu een simulatie doet bij de leverancier, komt ze uit op een geschat voorschotbedrag van 425 euro per maand. En dan zou ze nog een keer 3.000 euro moeten bijleggen op de eindafrekening. Dat is toch te gek voor woorden?

Hernot reageert op die bedragen. "Het voorschot van 34 euro van vorig jaar is een laag bedrag. Die 179 euro is realistischer. Maar vandaag zijn bedragen van 200 à 300 euro per maand voor gas zeker niet gek. Maar ik maak nog eens de opmerking dat dit voorstel hoogstwaarschijnlijk geen rekening houdt met het feit dat je als klant misschien je gedrag aanpast en zuiniger bent."