Ontvoerder van vermiste kleuter zat eerder celstraf van 10 jaar uit voor fatale kindermishandeling

Dave De Kock, de man die in Nederland is opgepakt en verdacht wordt van ontvoering van de 4-jarige Dean Verberckmoes uit Sint-Niklaas, werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel voor de fatale mishandeling van zijn 2-jarige stiefzoon Miguel uit Ravels. De feiten gebeurden in 2008 en de man zat zijn straf volledig uit, zodat hij na zijn vrijlating in 2018 niet verder opgevolgd kon worden.