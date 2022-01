De coronamodellen versus de realiteit: komen we er met omikron beter vanaf dan gevreesd? Of juichen we wat te vroeg?

Net zoals Sciensano-viroloog Steven Van Gucht vorige vrijdag al aangaf, denkt Molenberghs dat wel we in de cijfers nog een impact zouden kunnen voelen van de heropstart van de scholen en de werkvloer na de kerstvakantie. "Het is wel erg moeilijk in te schatten hoe groot dat effect zal zijn. Normaal gezien hebben mensen in een vakantie iets minder contacten, maar in deze periode had je wel twee feestdagen, plus de vele besmette reizigers die terugkeren."