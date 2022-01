De Lijn traint trambestuurders op snelle reactie: "Vrouw die op sporen werd geduwd als voorbeeld voor volgende jaren"

De remafstand van een tram wordt verder bepaald door het gewicht, het aantal passagiers en de snelheid. Maar ook andere factoren zoals regen, wind, droogte of bladeren op de sporen spelen een rol. "In de stad halen trams meestal een snelheid van 30 km per uur, maar onze kusttrams halen in een eigen bedding een snelheid van 70 km per uur."

De meeste ongevallen met kusttrams gebeuren met wagens die links afslaan. "Toeristen hebben niet de gewoonte de weg met de tram te delen, waardoor er sneller ongelukken gebeuren", zegt Vandewalle. Een aanrijding van een voetganger of een fietser is zeldzamer maar de gevolgen zijn zwaarder. Daarom investeerde De Lijn al in een zachte neus van de voertuigen om de impact te verminderen."