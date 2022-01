Tweede Kortrijkse middelbare school schakelt over op afstandsonderwijs: "1 op de 4 leerlingen is besmet"

De middelbare school Rhizo Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk sluit. Vanaf morgen wordt er een week lang alleen nog online les gegeven. Dat komt omdat meer dan 1 op de 4 leerlingen besmet is met corona. Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen heeft ruim 600 leerlingen. Vrijdag sloot ook al Don Bosco in Kortrijk - met een kleine 1000 leerlingen - tijdelijk de deuren na veel coronabesmettingen. Met deze afstandsweek proberen ze de sterke viruscirculatie op school even volledig afremmen.

Directrice van Rhizo Lyceum Onze-Lieve-Vrouw Vlaanderen, Francesca Verhenne: "Dit weekend merkten we al een heel sterke toename van de coronabesmettingen. Deze ochtend zagen we dat 25 procent van de leerlingen positief had getest, dat cijfer loopt trouwens nog steeds op. We willen graag virale rust creëren door de school in afstandsonderwijs te laten overgaan. Andere scholen beslissen om klas per klas te sluiten, maar dat zorgt voor een enorme complexiteit voor leerkrachten. Soms moeten ze online, soms op school lesgeven. Als de klas is opgesplitst moeten ze én online én fysiek lesgeven, dat is niet simpel."

Volgende week maandag wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.