Vals geld in omloop in Kortrijk: politie waarschuwt handelaars en horecazaken

Afgelopen weekend kon een jongeman met vals geld betalen in een café. De cafébaas had het te laat door en de jongeman kon ermee wegkomen. Eerder die avond probeerde hij hetzelfde in een nachtwinkel in Kortrijk, maar daar liep het mis. De uitbater van de nachtwinkel zag dat het briefje vals was en verwittigde onmiddellijk de politie. Het ging telkens om een briefje van 50 euro, waarmee de jongeman wilde betalen.

De politie vraagt nu aan handelaars in Kortrijk, Kuurne en Lendelede om alert te zijn de komende weken voor valse briefjes.