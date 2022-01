Diest zet camera's in om brandstichters op te sporen

De politie kreeg eerder al meldingen van overlast uit de wijk van het Sint-Jacobsplein. "We maken ons zorgen over dit specifieke fenomeen", zegt de korpschef. "Vrijdagmiddag is het al bij al nog goed afgelopen en bleef de schade beperkt. Maar dit soort van brandstichtingen kan snel uit de hand lopen. Het is - cru gezegd - bijna wachten op een ongeluk. Daarom willen we snel en ontradend optreden. We hebben vandaag meteen onze mobiele bewakingscamera's op het plein opgesteld. We sturen ook extra patrouilles langs. Maar momenteel hebben we nog geen verdachten in het vizier. Op brandstichting staan in elk geval zware straffen", waarschuwt Konings.