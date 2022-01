Dievenbende steelt auto-onderdelen in Gistel: "Maar duur werkmateriaal voor thuisverpleging laten ze staan"

Zondagnacht werden er in Gistel op 3 verschillende plaatsen auto-onderdelen gestolen. De politie gaat er vanuit dat dit het werk is van een professionele dievenbende. De dieven gingen onder andere lopen met de bumper en autolampen van thuisverpleegster Mireille Dekeyser: "Er is zeker voor 5.000 euro aan onderdelen verwijderd, want die lampen kosten 2.000 euro per stuk".