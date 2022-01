Dronken man rijdt meermaals in op groepje jongeren in Vilvoorde

Op 23 februari vorig jaar was de man na een avondje stappen gestopt aan het parkeerterrein van het Quick-filiaal in Vilvoorde. Hij kwam er in aanraking met een groepje jongeren, waar hij het mee aan de stok kreeg. Toen de jongeren met stenen naar zijn bestelwagen gooiden, reed hij meermaals in op de jongeren. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe een van de jongeren opzij moest springen om niet te worden aangereden. Tijdens het incident vernielde de bestuurder ook de toegangspoort van een nabijgelegen warenhuis. De man werd door een getuige uit zijn wagen gesleurd, waarna hij door de politie kon worden opgepakt. De man bleek donken te zijn.