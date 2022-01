Eerste snellaadpaal op windenergie in gebruik genomen voor elektrische wagens in Gent

In Gent is vandaag de eerste ultrasnelle laadpaal voor elektrische wagens voorgesteld, die gevoed wordt door windenergie. Elektriciteitsproducent Engie heeft op de site van Rodenhuize in de Gentse haven drie windmolens rechtsreeks gekoppeld aan 2 laadpunten. Het is de eerste snelle laadpaal op windenergie in België.