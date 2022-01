Start renovatie 18de eeuws gebouw en voormalig restaurant La Terrasse in Hoeilaart 

In 2012 heeft het restaurant zijn deuren gesloten. Dat het nu al tien jaar leeg staat, is helaas ook te merken. Goffin: "Al die tijd werd het pand niet verwarmd en er zijn ook meerdere waterlekken. Als we er niets aan doen, zal het gebouw instorten. Dat zou heel jammer zijn, want het is één van de eerste historische gebouwen die je ziet als je het dorp binnen rijdt. Het is voor de gemeente maar ook voor alle inwoners van Hoeilaart dan ook erg belangrijk dat dit pand wordt gerestaureerd."

De kandidaat-eigenaar gaat tijdens de restauratie zoveel mogelijk van de oorspronkelijke elementen behouden en wil het daarna overlaten aan een restaurateur. "We hebben intussen iemand die geïnteresseerd is, en ik kan je al vertellen dat het gaat om het beste restaurant in zijn soort: de Libanese keuken" besluit Thierry Goffin.

La Terrasse zou dus weer kunnen schitteren als nooit tevoren.