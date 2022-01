Eindelijk: eerste gouden munt in Driekoningentaart van Brusselse bakkerij gevonden

Het bleef spannend tot afgelopen weekend. Nog geen enkele winnaar van de twee gouden munten in de Driekoningentaarten van bakkerij De Weerdt in Sint-Gillis had zich gemeld. Maar dit weekend was het dan zover. Luc De Weerdt vertelt waarom het zolang heeft geduurd. "De winnaar was heel erg blij, hij kon het geld goed gebruiken zei hij. Maar hij had het de afgelopen weken zo druk op het werk dat hij pas in het weekend tijd had om langs te komen. De gouden munt is dus terug gebracht, en de man kreeg de waarde van 480 euro mee naar huis."

Maar dat betekent dat er nog steeds een tweede gouden munt bij iemand thuis ligt. "Het duurt nu wel erg lang", zucht Luc. "Ik denk dat ze de gouden munt niet meer gaan brengen. Misschien weten ze niet dat ze zoveel waard is. Maar ik zou ze graag terug hebben zodat ik geen nieuwe hoef te kopen. Want jawel, volgend jaar stop ik ze weer in de Driekoningentaarten."