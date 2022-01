Nooit 100 procent garantie op eerlijke chocolade: "Factcheckers" toont kinderarbeid op cacaoplantage   

In derde aflevering van het Eén-programma "Factcheckers", die vanavond wordt uitgezonden, leidt de zoektocht van Thomas hem tot in Afrika. Hij wil te weten komen of de chocolade die in de Belgische supermarkten wordt verkocht, gemaakt is met kinderarbeid. Hij had artikels gelezen waarin werd beweerd dat er, vooral in Ghana en Ivoorkust, kinderen tewerkgesteld worden in de chocoladeproductie.