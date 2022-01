CHECK - Neen, foto van inheemse man die vader naar vaccinatiecentrum draagt, dateert niet van voor corona

Zowel zijn LinkedInprofiel als verschillende universiteiten waar hij (online) lezingen gaf, bevestigen dat Jennings Simões zich als arts al jaren inzet voor de gezondheid van de afgelegen Zó'é-stam, waartoe Tawy en Wahu ook behoren. Op een foto die hij in oktober online plaatste, poseert hij bijvoorbeeld met een ander stamlid, gekenmerkt door de witte, houten plug die de onderlip perforeert. Op het lichaam van de man staat in zwarte letters "Vaccinar é vida", Portugees voor "Vaccineren is leven".

Omdat hij merkt dat de foto van Tawy met Wahu op zijn rug gretig wordt opgepikt door verschillende internationale media, geeft Jennings Simões enkele dagen later wat meer context in een andere Instagrampost. Daarin legt de arts uit dat de Zó'é over een gebied van meer dan 669.000 hectaren en vijftig dorpen leven en het dus geen sinecure was hen hun eerste vaccin toe te dienen. De stamleden bereiken de aan de rand van het regenwoud gelegen medische centra via wegen en paden die enkel zij kennen. Volgens de neuroarts zou het veel meer tijd kosten, moesten hulpverleners de inheemse bevolking zelf opzoeken.