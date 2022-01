Fransman krijgt 4 jaar cel omdat hij douanier van de weg probeerde te rijden tijdens achtervolging

Op 22 oktober 2020 wilde de douane een Franse wagen controleren in Jabbeke langs de E40 richting Frankrijk. De bestuurder wilde niet stoppen en sloeg op de vlucht. Daarop volgde een wilde achtervolging van 70 kilometer lang. "De bestuurder probeerde verschillende keren de douanier op de motor van de weg te rijden", vertelt de procureur. Dat mislukte en de bestuurder kon ontsnappen. De douanier kon wel de nummerplaat van de wagen noteren.

Op 15 juli 2021 werd de eigenaar van de wagen gevonden in Middelkerke. Hij zei dat hij op het moment van de achtervolging zijn wagen had uitgeleend aan een kennis. "Dat verhaal bleek niet te kloppen, want bij zijn arrestatie werden 2 gsm's in beslag genomen en één ervan bevond zich op 22 oktober in België", gaat de procureur verder. De verdachte was in Frankrijk ook al gekend voor drugsfeiten en douane-inbreuken. In Middelkerke had hij bij zijn arrestatie ook namaaksigaretten op zak. De rechter veroordeelde hem tot 4 jaar celstraf voor poging tot doodslag op de douanier.