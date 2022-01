Gent plaatst nieuwe wegwijzers voor fietsers: "Borden tonen hoe lang je erover fietst"

Op de nieuwe fietsborden staan cijfers van het fietsknooppuntennetwerk, maar ook de tijd die je nodig hebt om naar een bepaalde plek te fietsen. Ideaal voor fietsers die Gent minder goed kennen, zegt schepen Filip Watteeuw. Hij plaatste vandaag het eerste, nieuwe bord. "De weg vinden op de fiets moet vanzelfsprekend zijn", zegt hij. "Dankzij de plaatsnamen op de bordjes kan je ook zonder knooppunten eenvoudig het Gentse fietsroutenetwerk volgen richting bekende plekken. "

Fietsers die Gent minder goed kennen, kunnen vooraf een route uitstippelen via het knooppuntennetwerk, en dan de cijfers op de borden volgen. Wie Gent al wat kent, kan zich oriënteren via de bestemmingen op de borden. Gent koos voor bestemmingen die goed bekend zijn, zoals de Muide, Blaarmeersen, Brugse Poort, enzovoort. Op de nieuwe wegwijzers staat hoe veel tijd je nodig hebt om naar die bestemming te fietsen. "Dat moet inwoners aansporen om nog vaker de fiets te nemen", voegt Watteeuw eraan toe.

Er is wel nog werk aan de winkel, want in totaal gaat Gent 1545 van die nieuwe fietsborden plaatsen. Tegen april moet de klus geklaard zijn.