Gewezen president Petro Porosjenko is teruggekeerd naar Oekraïne, waar hem rechtszaak wacht

Porosjenko werd meteen naar de rechtbank gebracht, die zal beslissen over een voorlopige hechtenis in afwachting van zijn proces. De gewezen president werd vorige maand in beschuldiging gesteld wegens hoogverraad. Tijdens zijn presidentschap zou hij grote hoeveelheden steenkool hebben aangekocht bij pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne, met wie zijn eigen leger in oorlog was. Het Donjetskbekken, een van de afgescheurde regio's onder Russische controle, heeft belangrijke steenkoolmijnen en zware industrie.