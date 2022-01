Parkeerreglement Halle wordt eenvoudiger en goedkoper

"Om te beginnen wordt de indeling van de parkeerzones eenvoudiger", legt schepen Bram Vandenbroecke (Groen) uit. "De gele zone wordt afgeschaft en de parkings die tot de gele zone behoren, willen we toevoegen aan de groene zone. Zo is er in de binnenstad alleen nog een rode en groene zone, wat voor klanten en bezoekers duidelijker is."