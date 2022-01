Hoe wordt de eindafrekening voor energie berekend? "Leveranciers kunnen niet sjoemelen"

Bij elektriciteit is de weging mooi verdeeld over de vier kwartalen van een jaar. "Je verbruik in de winter weegt evenveel door als je verbruik in de zomer", zegt Hernot.

Voor aardgas ligt het anders. "Het eerste kwartaal en het laatste kwartaal van een jaar (de wintermaanden red.) wegen zwaarder door. Die periodes zijn goed voor 80 procent van het volume", vertelt Hernot. En dat is logisch. "In de wintermaanden verbruik je veel meer gas dan in de zomermaanden."

Hernot vertelt dat dat ook de verklaring is voor de dure eindafrekeningen voor aardgas. "Je betaalt voor de dure periode oktober - december 2021. En ook voor de dure maand januari 2022. En als je de eindafrekening pas binnen een paar weken komt, zal je die dure prijzen nog altijd voelen."