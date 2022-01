China kent hoogste aantal coronabesmettingen in 2 jaar, 3 weken voor begin Winterspelen

Volgens de autoriteiten is het alleenstaande geval in Peking een 26-jarige vrouw die de afgelopen weken niet buiten Peking is geweest. Ze zou de besmetting hebben opgelopen via een postpakketje. In sommige wijken in Peking moeten mensen die recent post uit het buitenland hebben ontvangen daarom allemaal een pcr-test afleggen.